الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين

«دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين
24 ديسمبر 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»
«صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب

أعلنت «دبي الصحية» قبول 8 أطباء جدد للتدريب في برامج الإقامة التخصصية في كندا، ضمن مبادرة برنامج الإرشاد الأكاديمي في عمادة الدراسات العليا بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي تتيح الالتحاق ببرامج الإقامة التخصصية في الجامعات الكندية والأميركية، والحصول على البورد الكندي والأميركي؛ بهدف إعداد جيل من الكفاءات الطبية مؤهل بمهارات تواكب احتياجات المرضى.
وبهذه الدفعة الجديدة، سيصل إجمالي عدد المبتعثين في برامج الإقامة في دول أميركا الشمالية إلى 38 طبيباً وطبيبة من «دبي الصحية»، فيما تضم قائمة التخصصات للدفعة الجديدة من الأطباء المقبولين 5 تخصصات هي: «الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الطوارئ، جراحة العظام، والأشعة التشخيصية»، وتتراوح مدة دراستهم ما بين 3 و5 سنوات، تختلف حسب برامج التخصص.
القيم الأساسية 
قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يأتي هذا الإنجاز تفعيلاً وترجمة لإحدى أبرز القيم الأساسية التي ترتكز عليها (دبي الصحية)، وهي قيمة (التعلم)، كما يُبرز المستوى العالي للتعليم الطبي والإرشاد والتدريب السريري الذي توفره جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية كجزء من نظام دبي الصحية الأكاديمي المتكامل. إن نجاح الدفعة الجديدة من الأطباء في الحصول على فرص إقامة طبية في الخارج يؤكد التزامنا بإعداد أطباء قادرين على التفوق في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وكلنا فخر بتفانيهم وجهود فريق التعليم الطبي العالي الذي قدّم لهم الإرشاد والدعم».

دبي الصحية
دبي
الأطباء
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
دعم الإمارات أسهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة
24 ديسمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: ماسك لن يصبح رئيساً لأميركا
24 ديسمبر 2024
جنود أوكرانيون في دونيتسك يستعدون لإطلاق قذيفة هاون (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على بلدتين.. وأوكرانيا تسقط 47 مسيّرة
24 ديسمبر 2024
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تدعو إلى تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
24 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©