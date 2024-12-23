عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقات

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.‏ ورحب سموه، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام ‏عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الهند ‏على مختلف الصعد.‏ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الهند في شتى ‏المجالات، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.‏ من جانبه، عبر السفير سنغاي سودهير عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي ‏عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات ‏القوية التي تربط البلدين الصديقين.‏