جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم االثلاثاء.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.