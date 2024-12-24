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هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 75 مشروعاً في قرغيزيا

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 75 مشروعاً في قرغيزيا
24 ديسمبر 2024 12:37

اختتم وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، زيارة عمل استمرت سبعة أيام إلى جمهورية قرغيزيا، تخللها تنفيذ 75 مشروعًا خيريًا لدعم الفقراء والمحتاجين ضمن حملة الشتاء.

تضمنت الجولة زيارة 5 مدن متباعدة تغطيها الثلوج الكثيفة، حيث وقف الوفد على احتياجات الأسر المحتاجة والأيتام، واطلع على سير تنفيذ المشاريع الخيرية، التي شملت توزيع طرود غذائية، وصيانة منازل متهالكة، وتوفير الكسوة الشتوية، إضافة إلى توفير الفحم الحجري والمدافئ للتخفيف من وطأة الشتاء القارس.

وأكد الدكتور خالد الخاجة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المحتاجين في الدول الباردة، وتقديم الدعم العاجل والمستدام للأسر الفقيرة،موجها الشكر للمحسنين وداعمي الهيئة على عطائهم الذي يساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأيتام والمحتاجين، خصوصاً في هذه الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة لما دون الصفر، وتعاني فيها الأسر المتعففة قسوة الشتاء من دون سند أو معيل.

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وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية، حيث استطاع الوفد تسويق مشاريع تجاوزت قيمتها 7 ملايين درهم خلال مدة الزيارة، واكتمال أغلبها، لافتا إلى أن الهيئة تخطط لاستكمال جولاتها الميدانية في عدة دول أفريقية مطلع عام 2025 تمهيداً لحملة رمضان.

وأكد التزام الهيئة بمواصلة رسالتها في مختلف أنحاء العالم، تحقيقًا لرؤيتها في مد يد العون إلى المحتاجين بغض النظر عن أماكنهم وظروفهم.
 

المصدر: وام
الثلوج
الشتاء
هيئة الأعمال الخيرية
الإمارات
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