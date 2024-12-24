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علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح ماجستير الذكاء الاصطناعي التطبيقي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح ماجستير الذكاء الاصطناعي التطبيقي
24 ديسمبر 2024 14:39

طرحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، برنامجا دراسيا جديدا يتيح للطلاب نيل شهادة الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الجيل المقبل من المبتكرين والقادة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تزويدهم بأدوات تساعدهم على حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمع.

 

وتم تصميم البرنامج ليناسب الهيئات الحكومية والمنظمات الكبرى التي ترغب في توظيف خبراء متمرسين يتمتعون بمهارات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من أجل إحداث تحولات جذرية في آلية عملها.

 

وتقدم مساقات هذا البرنامج هيئة تدريسية تضم نخبة من الخبراء، ومحاضرين زائرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تنمية مهارات الطلاب في تكييف التطبيقات التكنولوجية المتطورة، واستخدامها في قطاعات مختلفة، وفي البحث والتطوير، وفي الوظائف الحكومية الأساسية.

 

ويشمل البرنامج مساقات متنوعة تجمع ما بين المعارف الأساسية والمشاريع العملية والخبرات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتيح للطلاب إمكانية الاستفادة من خبرات الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومرافقها المتطورة، والانضمام إلى مجموعة خريجيها.

 

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ويتيح برنامج الماجستير الجديد للطلاب إمكانية متابعة صفوفهم بدوام كامل أو جزئي، والاستفادة من فرص التواصل والتفاعل مع خبراء بارزين في هذا المجال، والمشاركة في برامج تدريبية تساعدهم على تطبيق وتقييم مفاهيم الذكاء الاصطناعي ونظرياته بشكل عملي. 

 

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إن برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الأساسية التي يحتاجون إليها، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهيئات الحكومية والقطاعات المختلفة، والإسهام في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤيتها التي تقوم على الابتكار والنمو الاقتصادي والتنوع.

 

وأضاف أن البرنامج يلبي الطلب المتزايد على الخبراء الذين يدركون إمكانات الذكاء الاصطناعي المتنوّعة، ويعرفون كيفية استخدامها في سيناريوهات مختلفة لتطوير حلول دقيقة وفعّالة وآمنة وأخلاقية.

 

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في توسيع نطاق عمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويعزز من قدرتها على إعداد الجيل المقبل من خبراء الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد على تحسين المجتمعات وتسهيل حياة أفرادها.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الماجستير
الذكاء الاصطناعي
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