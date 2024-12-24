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علوم الدار

"طرق دبي" تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي

"طرق دبي" تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
24 ديسمبر 2024 15:43

أدرجت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بطاقة نول كوسيلة دفع إضافية لاستخدام السكوتر الكهربائي التابع للمشغلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في الإمارة.

وقال صلاح الدين المرزوقي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق رؤية الهيئة في التطبيق الأمثل لسياسة الميل الأول والأخير من خلال تقديم أفضل التسهيلات، التي تسهم في تكامل وسائل النقل العام مع وسائل النقل المرنة.

وأوضح أن الهيئة أطلقت بطاقة نول كوسيلة دفع على جميع تطبيقات مشغلي السكوتر الكهربائي بتوفير البطاقة كخيار إضافي ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوفرة لديهم (بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها) من خلال استخدام تقنيات التواصل قريب المدى على الهواتف الذكية (NFC) حيث ينبغي لاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي، تنزيل تطبيق الشركة المشغلة للسكوتر الكهربائي.

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وتتواءم هذه المبادرة مع خطط التوسع لبطاقات نول، الأمر الذي ينسجم بشكل حيوي مع إستراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز العلامة التجارية "نول" كوسيلة دفع في الدولة.

جدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت تنفيذ مشروع ترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات الاعتيادية Card Based Ticketing، إلى نظام حديث أوسع وأكثر تطوراً، ليصبح نظام دفع رقمي مدعوماً بتقنية الحسابات المركزية Account Based Ticketing وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف تطوير التقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع لتمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين، حيث سيوفر النظام الجديد عدة خصائص، مثل تخطيط الرحلات، وحجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية.

المصدر: وام
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