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رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد بن محمد بن راشد

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد بن محمد بن راشد
24 ديسمبر 2024 20:22

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهنأه سموه بمناسبة تخرجه من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخرا ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معا، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتبادل سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الأبوية مع الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن فخره به وأمثاله من أبناء الوطن الذين يقدمون صورة طيبة عن الدولة وشبابها من خلال اجتهادهم ومثابرتهم، مشيراً سموه إلى أن الإنجاز الذي حققه يؤكد قدرة أبناء الوطن على التفوق والتميز على المستويين العملي والأكاديمي، وتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة وطنه.

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من جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن كلمات سموه تشكل حافزاً له للمثابرة وبذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح.
حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
محمد بن راشد بن محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن زايد
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