200 صقر في سماء ليوا

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت منافسات اليوم الأول من سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي، وشهدت المنافسات مشاركة 200 صقر في مختلف الفئات الأربع لملاك فرخ. وفي فئة جير شاهين، حقق المركز الأول غانم خلفان عبد الله المزروعي بزمن وقدره 18.583 ثانية، وحل ثانياً علي شخبوط الكعبي، وثالثاً فرج علي المزروعي، وفي فئة جير تبع، حقق المركز الأول سلطان النيادي بزمن وقدره 18.41 ثانية، وجاء ثانياً أحمد مبارك الخيلي، وثالثاً خالد جمعة الهاملي.

وفي فئة جير قرموشة، حقق المركز الأول سالم حمد سلطان المنصوري بزمن 18.191 ثانية، وحل ثانياً عمران فالح النعيمي، وثالثاً جاء علي شخبوط الكعبي، وفي فئة جير بيور، حقق المركز الأول عابد صالح الفلاحي بزمن 18.984 ثانية، وحل ثانياً حمد أحمد مجرن، وثالثاً راشد عبد الله المري.

وتنطلق اليوم، منافسات فئة المحترفين لفئة الفرخ، حيث يُنتظر أن تشهد هذه الفئة مشاركة واسعة من نخبة الصقارين المحترفين من داخل الإمارات وخارجها، وتعد هذه الفئة واحدة من أبرز المحطات في منافسات الصقور، لما تحمله من حماس وتحدٍ كبيرين بين المشاركين . وتتميز بطولة فئة المحترفين فرخ باستخدام تقنيات متقدمة لقياس أداء الصقور وسرعتها بدقة عالية، ما يضيف بعداً احترافياً للمنافسات، ومن المتوقع أن تشهد السباقات أرقاماً قياسية، وأداءً لافتاً يعكس المستوى المتطور لرياضة الصقور في الإمارات.