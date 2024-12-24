الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

200 صقر في سماء ليوا

200 صقر في سماء ليوا
25 ديسمبر 2024 01:35

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن العربية يدشن نسخته الـ14 اليوم

اختتمت منافسات اليوم الأول من سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي، وشهدت المنافسات مشاركة 200 صقر في مختلف الفئات الأربع لملاك فرخ. وفي فئة جير شاهين، حقق المركز الأول غانم خلفان عبد الله المزروعي بزمن وقدره 18.583 ثانية، وحل ثانياً علي شخبوط الكعبي، وثالثاً فرج علي المزروعي، وفي فئة جير تبع، حقق المركز الأول سلطان النيادي بزمن وقدره 18.41 ثانية، وجاء ثانياً أحمد مبارك الخيلي، وثالثاً خالد جمعة الهاملي.
وفي فئة جير قرموشة، حقق المركز الأول سالم حمد سلطان المنصوري بزمن 18.191 ثانية، وحل ثانياً عمران فالح النعيمي، وثالثاً جاء علي شخبوط الكعبي، وفي فئة جير بيور، حقق المركز الأول عابد صالح الفلاحي بزمن 18.984 ثانية، وحل ثانياً حمد أحمد مجرن، وثالثاً راشد عبد الله المري.
وتنطلق اليوم، منافسات فئة المحترفين لفئة الفرخ، حيث يُنتظر أن تشهد هذه الفئة مشاركة واسعة من نخبة الصقارين المحترفين من داخل الإمارات وخارجها، وتعد هذه الفئة واحدة من أبرز المحطات في منافسات الصقور، لما تحمله من حماس وتحدٍ كبيرين بين المشاركين . وتتميز بطولة فئة المحترفين فرخ باستخدام تقنيات متقدمة لقياس أداء الصقور وسرعتها بدقة عالية، ما يضيف بعداً احترافياً للمنافسات، ومن المتوقع أن تشهد السباقات أرقاماً قياسية، وأداءً لافتاً يعكس المستوى المتطور لرياضة الصقور في الإمارات.

الإمارات
الصقور
مهرجان ليوا الدولي
سلطان النيادي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع متمثلة في كسوة الشتاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
25 ديسمبر 2024
صورة التقطتها طائرة بدون طيار للعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نساند الشعب السوري ونرفض التطرف والانتقام
25 ديسمبر 2024
المسجد الأموي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر وطني جامع للسوريين خلال أيام
25 ديسمبر 2024
اعصار الفلبين
الأخبار العالمية
كوارث طبيعية غير مسبوقة في 2024
25 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©