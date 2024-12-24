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مخيم أدنوك للطاقة.. مغامرة التحدي  واستلهام التراث الأصيل

مخيم أدنوك للطاقة.. مغامرة التحدي  واستلهام التراث الأصيل
25 ديسمبر 2024 01:36

الظفرة (الاتحاد)
تتواصل أجواء التحدي والإثارة في موقع مهرجان ليوا الدولي 2025 في منطقة تل مرعب، حيث التنوع والتنافس لتقديم كل ما يحتاجه الزائر من أنشطة وخدمات وفعاليات تُلهب الحماس وتُشعل الأجواء ليعيش الزائر تجربة فريدة لا تنسى خلال أيام المهرجان.
ويحرص مخيم أدنوك للطاقة على تقديم باقة من الفعاليات والأنشطة والخدمات، التي تلامس اهتمام جميع الزوار من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار، حيث المعرفة والتعلم ممزوجة بالتشويق والإثارة والترفيه في إطار واحد هو الحفاظ على الهوية الإماراتية.

كما يقدم المخيم خدمات مبتكرة تشمل تجربة غسيل السيارات وشحن السيارات الكهربائية، مما يتيح للزوار تجربة عملية وتفاعلية، بالإضافة إلى تجربة فريدة للأطفال يتم من خلالها تصميم نشاطات للأطفال يخوضون تجربة استخدام خدمات غسيل السيارات وشحن السيارات الكهربائية بطريقة تعليمية ممتعة.

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يستمتع زوار مخيم أدنوك للطاقة بالعديد من الفعاليات المتنوعة للأسرة والطفل والعائلة، التي تسهم في التمسك بالتراث والثقافة الإماراتية، حيث يقدم المخيم 4 فصول تدريبية للأطفال تشمل فن تعليم الصقارة، وتحضير القهوة الإماراتية، والفنون الأدائية، وآداب المجالس.
وللمسؤولية المجتمعية والترويج المحلي دور مهم داخل المخيم، حيث «كُشك المسؤولية المجتمعية»، وهو مخصص لتعريف الزوار بمبادرات أدنوك المجتمعية وتعزيز القيم الوطنية وكذلك «كشك الترويج لمدينة الظنة»، والذي يبرز جمال المدينة وفرص الاستثمار والتنمية فيها.

أدنوك
الطاقة
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