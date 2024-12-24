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علوم الدار

«دانة الإمارات» تطبّق برنامجاً دولياً معتمداً للسلامة

مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال (من المصدر)
25 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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طبقت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مجموعة M42، برنامج السلامة الشامل في الوحدة، وهو برنامج دولي معتمد للسلامة، وتم تطويره في مستشفى جونز هوبكنز الشهير عالمياً، ويركز على تعزيز السلامة في جميع جوانب العمليات، بما في ذلك رعاية المرضى، من خلال تحسين التواصل بين فريق الرعاية وتبادل الخبرات. وتعزز هذه الخطوة مكانة المستشفى الرائدة في تقديم خدمات الرعاية للأطفال حديثي الولادة في الإمارات.
ويتعامل برنامج السلامة الشامل في الوحدة مع مخاطر، مثل العدوى والأخطاء الدوائية، ويضم فرق رعاية من تخصصات متنوعة، ومشاركة تنفيذية ومراجعات دورية للسلامة لمواصلة تحسين الكفاءة. وتساهم جلسات التعليم وتعزيز فريق الرعاية في الارتقاء بمستويات الاحترام والتعاون والتطوير المستمر داخل فريق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
وقالت الدكتورة سمية زاهر، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «بصفتنا رواداً في رعاية حديثي الولادة، ندرك في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال مشاعر العائلات الذين لديهم طفل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة؛ لذلك جاء تطبيق برنامج السلامة الشامل في الوحدة مؤخراً لينسجم مع ثقافة السلامة الراسخة لدينا، ونحرص على تعزيزها ضمن خدماتنا كافة المقدمة للمرضى، وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بالتميز في الرعاية الصحية لحديثي الولادة، وتسلط الضوء على تفانينا بتحسين المخرجات العلاجية لجميع المرضى».
رعاية
أضاف الدكتور فينيت غوبتا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «تعد وحدتنا المخصصة للرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة من بين أكبر الوحدات وأكثرها تقدماً في أبوظبي، وتقدم الرعاية لأكثر من 100 من الأطفال الخدج شهرياً. ويؤكد تطبيقنا لبرنامج السلامة الشامل في الوحدة على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الرعاية للأطفال وأسرهم».
وتركز مبادرة أخرى لبرنامج السلامة الشامل في الوحدة على إدارة المضادات الحيوية، وتحليل مخاطر العدوى وأنماط حساسية المضادات الحيوية لدى الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء دولة الإمارات باستخدام بيانات من السنوات السبع الماضية. وسيتمكن المستشفى عبر النتائج من إعطاء المضادات الحيوية بعناية أكبر، ومعالجة تعرض الأطفال حديثي الولادة للعدوى، وتقليل المخاطر المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.

دانة الإمارات
الإمارات
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الأطفال
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