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علوم الدار

«الاتصال الجماهيري» بجامعة أم القيوين تحصل على اعتماد أكاديمي دولي

جامعة أم القيوين (من المصدر)
25 ديسمبر 2024 01:34

أم القيوين (الاتحاد)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، حصلت كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين، على الاعتماد الدولي من شركة AQAS لفترة ست سنوات.
وأكد الدكتور كريس راوخ، مدير جامعة أم القيوين، أن الحصول على هذا الاعتماد يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قبل الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والإدارة لفترة تمتد لأكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب لفريق العمل، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز من مكانتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هيثم السامرائي، عميد كلية الاتصال الجماهيري، أن الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة AQAS، التي تعتمد في تقييمها على الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF) حصلت عليه الجامعة لبرامجها الثلاثة (العلاقات العامة والإعلام الجديد والصحافة الرقمية)، ويعد خطوة محورية في تطوير العملية التعليمية والبحثية في كلية الاتصال الجماهيري. 
ويُعتبر الاعتماد الأكاديمي الدولي شهادة ثقة جديدة تعزز من سمعة جامعة أم القيوين، وتجعلها وجهة مفضلة للطلاب الساعين للحصول على تعليم عالي الجودة، يتماشى مع متطلبات العصر، وتوقعات السوق المحلي والعالمي. 

أم القيوين
سعود بن صقر القاسمي
راشد بن سعود المعلا
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