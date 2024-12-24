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علوم الدار

محمد الشرقي يؤكد الدور الاستراتيجي للبرلمان العربي

محمد الشرقي في حديث مع محمد اليماحي خلال اللقاء (وام)
25 ديسمبر 2024 01:35

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي. 
وهنأ سموه، معالي محمد اليماحي بانتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له التوفيق في مهامه، وللبرلمان العربي المزيد من التقدم.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة الدور الاستراتيجي للبرلمان العربي على المستويين العربي والدولي، وأهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لجهود ومبادرات الدولة البرلمانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. 
 من جانبه، عبر معالي محمد أحمد اليماحي عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعة سموه، مؤكداً دور قيادة دولة الإمارات في دعم متطلّبات وتعزيز آليات العمل العربي المشترك. حضر اللقاء  الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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