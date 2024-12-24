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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
25 ديسمبر 2024 01:36

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس، ضمن اجتماعه الأسبوعي، مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرّف على سير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف المدن والمناطق.
واطلع المجلس على مقترحات تطوير برنامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في إمارة الشارقة، والذي انطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإعداد وتأهيل الباحثين عن عمل بأفضل البرامج التدريبية والتطويرية التي تنمي المهارات والقدرات التي يتطلبها العمل، وتمكن الباحثين من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة.
الخدمات الطبية والعلاجية 
اطلع المجلس على تقرير نتائج تطبيق قرار المجلس رقم 19 لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وقاية كبار السن من الأمراض التي تصيب الأسنان والفم وعلاج المشاكل الصحية المرتبطة بها، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة لرعاية كبار السن، وتوفير الخدمات والاحتياجات كافة التي توفر العيش الكريم والاستقرار والرفاهية لهم.
وتضمن التقرير إجراءات تقديم الخدمة وإحصائيات كبار السن المستفيدين منها، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين الصحي لعلاج الأسنان منذ تطبيق القرار أكثر من 16 ألف مستفيد.

ولي عهد الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
المجلس التنفيذي
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