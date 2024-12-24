انطلاق التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

رأس الخيمة (وام)

انطلقت، أمس، التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في دورتها الـ 23، والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. وتستمر التصفيات التمهيدية، التي تعقد في مقر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، حتى الثاني من يناير المقبل.

وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من المشاركين في مسابقات متنوعة، منها مسابقة القرآن الكريم، والمسابقة النسائية، ومسابقة مزامير آل داود، ومسابقة الأحاديث النبوية الشريفة، وغيرها من المسابقات. وتضمنت الجائزة مسابقة جديدة هي: «مواهب الوطن»، التي فتحت أبوابها للطلاب والطالبات من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة للمشاركة فيها. وأكد أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، أن التصفيات التمهيدية، حظيت بمشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات، مبيناً أن الجائزة تمثل ميداناً إبداعياً يتنافس فيه المتسابقون بجهود خلاقة، ضمن بيئة حاضنة إيجابية تهدف إلى تنمية مواهبهم، وتكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وهي تسعى للتطوير المستمر عبر مسابقاتها المتنوعة.