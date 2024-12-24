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«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»

«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
25 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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دعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، شركات القطاع الخاص، للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية، من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات، وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
ويعكس ختم «مشروع أثر مستدام» حرص صندوق «مجرى»، على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية، وأثراً مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس، ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.
وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يعد ختم (مشروع أثر مستدام) أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، نسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي».
وتأتي مبادرة «مجرى» في إطار مهمته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويهدف الصندوق من خلال سعيه إلى تبسيط عملية منح الختم، وتوفير منصة موثوقة إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي سياق سعيه المستمر إلى دعم الشركات، طوَّر صندوق «مجرى» آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق «البوابة الرقمية للأثر المستدام» لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية. ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار «وثق مشروعك»، لتسجيل الشركة، وإدخال تفاصيل مشاريعها.

القطاع الخاص
الإمارات
التنمية المستدامة
الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
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