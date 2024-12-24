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علوم الدار

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في العين

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في العين
24 ديسمبر 2024 22:57

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، حفل زفاف محمد سالم راشد النيادي، إلى كريمة خليفة راشد محمد النيادي، في قاعة الخبيصي في مدينة العين.
رافق سموه، جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية بهانج ملك ماليزيا السابق، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.
وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.
من جانبهم، أعرب ذوو العريسين، عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمشاركته أفراحهم التي تزيدها سروراً، واعتزازهم بنهج الترابط الأصيل الذي يجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن.
وتخللت الحفل، الذي حضره جمع من المدعوين والأقارب، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

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المصدر: وام
العين
الإمارات
محمد بن زايد
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