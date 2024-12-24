تواصل منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور

الظفرة (الاتحاد)

تواصلت أمس، منافسات مسابقة الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، والتي تقام في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد اليوم الثالث من المسابقة مشاركة 85 صقاراً ضمن شوطي التلواح (جير بيور - فرخ، قرموشة جير - فرخ)، وسط حضور واسع من الصقارين وعشاق الصيد بالصقور من داخل الدولة وخارجها.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعيد درويش المزروعي، المدير المالي والإداري لنادي أبوظبي للصقارين، الفائزين في المنافسات.