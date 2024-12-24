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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع خليجي أردني

خالد النعيمي ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (من المصدر)
25 ديسمبر 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بمجال الشباب، الذي انعقد أمس في الدوحة عاصمة دولة قطر.
وترأس وفد الدولة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث ناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة الرياضة والشباب في قطر، العديد من الموضوعات، ومن أبرزها تعزيز مكتسبات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجال الشبابي بعد مرور عقد على إنشاء الفريق.
 وقال خالد النعيمي: «إن المشاركة في هذا الاجتماع تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل الشبابي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وإننا حريصون على الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وتطوير برامج ومبادرات مبتكرة تخدم تطلعات الشباب، وتُمكّنهم من قيادة مستقبل المنطقة».
 وأكد أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق المستمر، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرسم مسارات مستقبلية للعمل ضمن منظومة متماسكة تسهم في منح الشباب آفاقاً جديدة ليكون لهم دور محوري في بناء مستقبل أوطاننا وازدهارها.
ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذاً لقرارات المجلس المتضمنة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، في جميع المجالات، ومنها مجال العمل الشبابي.
وعقد الاجتماع برئاسة ناصر أحمد الشيخ، مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، ومن الجانب الأردني الدكتور حسين سالم الجبور، الأمين العام لوزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأمانة العامة.

الإمارات
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
قطر
الدوحة
الشباب
خالد النعيمي
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