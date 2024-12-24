«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنغلاديش

أبوظبي (وام)

تسلم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد طارق أحمد، السفير الجديد لجمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة.

وتمنى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع بنغلاديش في شتى المجالات. من جانبه، أشاد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.