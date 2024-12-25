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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد

طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد
25 ديسمبر 2024 11:49

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنياً سموه أن يسود السلام والاستقرار والتعايش كافة أنحاء العالم.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنين أن يسود السلام والاستقرار والتعايش كافة أنحاء العالم، بما فيه رفاه الشعوب وازدهارها».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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