طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنياً سموه أن يسود السلام والاستقرار والتعايش كافة أنحاء العالم.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنين أن يسود السلام والاستقرار والتعايش كافة أنحاء العالم، بما فيه رفاه الشعوب وازدهارها».

نهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنين أن يسود السلام والاستقرار والتعايش كافة أنحاء العالم، بما فيه رفاه الشعوب وازدهارها. — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) December 25, 2024