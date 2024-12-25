منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، عبر منشور في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال سموه:"نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم، مع خالص الأمنيات لهم بالخير والسعادة وللبشرية جمعاء بالمحبة والاستقرار والسلام".