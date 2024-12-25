الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحرر 670 مخالفة مرورية لغير الملتزمين بإرشادات احتفالية عيد الاتحاد الـ 53

شرطة أبوظبي تحرر 670 مخالفة مرورية لغير الملتزمين بإرشادات احتفالية عيد الاتحاد الـ 53
25 ديسمبر 2024 12:14

حررت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي 670 مخالفة رمي مخلفات "الرش بالاسبيريه على الطرقات" من قبل السائقين والركاب والمشاة غير الملتزمين بإرشادات احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 في إمارة أبوظبي.

ودعت إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها البعض منهم بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.

وحثت سائقي المركبات على الالتزام وتنبيه الركاب معهم بضرورة مراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بحملة درب السلامة
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مخالفات مرورية
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
الرياضة
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
اليوم 14:36
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
اليوم 14:32
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اقتصاد
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اليوم 14:13
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
الرياضة
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
اليوم 14:06
«آسيوي الشطرنج» يُشيد بنجاح الإمارات
الرياضة
«آسيوي الشطرنج» يُشيد بنجاح الإمارات
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©