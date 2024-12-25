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علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة في الدولة

أرشيفية
25 ديسمبر 2024 12:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س تؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية وذلك من الساعة 12:10 وحتى الساعة 20:00 اليوم الأربعاء،وفق منشور على الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية مع سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

 

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأمطار الغزيرة
الطقس في الإمارات
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