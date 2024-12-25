حالة الطقس المتوقعة في الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س تؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية وذلك من الساعة 12:10 وحتى الساعة 20:00 اليوم الأربعاء،وفق منشور على الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية مع سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س تؤدي الى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية وذلك من الساعة 12:10 وحتى الساعة 20:00 الاربعاء 25/12/2024. pic.twitter.com/TiPmhEji6H — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 25, 2024