الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحالة الجوية تنتهي غداً

الحالة الجوية تنتهي غداً
25 ديسمبر 2024 17:13

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س تؤدي الى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية.. وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 28.2 درجة مئوية في دبا (الفجيرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بارتفاع طفيف عن أمس.
وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من15إلى25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له إلى أن حالة جوية شهدتها الدولة يتوقع إنتهاؤها اليوم الخميس.؛ وإذ تأثرت الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب، مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق، وتكون ركامية أحياناً.
والطقس خلال الفترة غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية. وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

أخبار ذات صلة
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر
الحالة الجوية
الأمطار
هطول الأمطار
آخر الأخبار
سفارة الإمارات في مسقط تنشر تنويهاً لمواطني الدولة
علوم الدار
سفارة الإمارات في مسقط تنشر تنويهاً لمواطني الدولة
اليوم 19:12
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
اليوم 19:01
معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة
الرياضة
معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة
اليوم 19:00
روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود
الأخبار العالمية
روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود
اليوم 18:57
روجينا تطالب بحقوق المطلقات
الترفيه
روجينا تطالب بحقوق المطلقات
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©