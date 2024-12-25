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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

توقعات بسقوط أمطار غداً
25 ديسمبر 2024 18:08

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وذكر المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وشمالية شرقية - شمالية غربية (10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 22:43، والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:47.
أما بحرعمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:08 والثاني عند الساعة 05:55، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:10.

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