«التلواح» يرسم «أجمل لوحة»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصلت لليوم الثاني سباقات الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، وتنافس الصقارون ضمن فئة محترفين فرخ في أربع فئات مختلفة عبر منافسة التلواح، وشهدت البطولة مستويات عالية من المهارة والأداء المتميز، ففي فئة جير شاهين، حقق عبد الله خلفان القبيسي المركز الأول بزمن 18.144 ثانية، بينما حل فريق الصيرمي في المركز الثاني، وجاء بطي خلفان القبيسي ثالثاً، وفي فئة جير تبع، تمكن علي سالم المزروعي من إحراز المركز الأول بزمن 18.89 ثانية، تلاه فريق دبي في المركز الثاني، وهزاع سالم الهاجري في المركز الثالث. أما في فئة جير قرموشة، فقد تصدر محمد يوسف عبد الله المنافسة بزمن 18.228 ثانية، بينما جاء فريق دبي في المركز الثاني، وحل علي سالم المزروعي ثالثاً. وفي فئة جير بيور، تألق فريق دبي بتحقيق المركز الأول بزمن 17.742 ثانية، تلاه حمد سعيد الكتبي في المركز الثاني، بينما عاد المركز الثالث مجدداً لفريق دبي. وكرم الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي.

وقال عبدالله بطي القبيسي: سعداء جداً بالمستوى التنافسي الذي شهدناه في سباقات الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي، هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الصقارون في تدريب طيورهم وتحضيرها للمشاركة، نسعى دائماً، من خلال هذا المهرجان، للحفاظ على رياضة الصقور، كجزء من تراثنا، وتعزيز التنافسية بين المشاركين على أعلى المستويات.