%131 زيادة بمعدلات تسجيل الطلبة في «الإمارات للتطوير التربوي»

أبوظبي (وام)

حققت كلية الإمارات للتطوير التربوي، نمواً كبيراً في أعداد التربويين الملتحقين ببرامجها، خلال العام الجاري، حيث زاد معدل التسجيل بالكليات بنسبة 131%، ووصل عدد الطلاب لأكثر من 1000 تربوي.

وتلتزم الكلية بالتميز في التعليم، وتحرص على تمكين تربويين ومعلمين ذوي كفاءة عالية، ليمتلكوا مهارات التعليم الحديث وأدواته المبتكرة، ويعطوا الأولوية للقيم والهوية الوطنية لدولة الإمارات، بما يواكب «مئوية الإمارات 2071» و«رؤية أبوظبي 2030».

وأعربت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، في تصريحات خاصة، عن تطلعها خلال عام 2025 إلى مواصلة مسيرة تمكين المعلمين والتربويين ذوي الكفاءة العالمية والمؤهلين للمستقبل، والمتجذرين بعمق في الهوية الثقافية لدولة الإمارات، ليتفوقوا على الساحة المحلية والعالمية. وأشارت إلى أن الكلية أطلقت في فبراير الماضي استراتيجيتها الجديدة، تحت شعار «كلية تربوية جاهزة للمستقبل»، وفقاً للأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مؤكدين تطورنا وجاهزيتنا لنكون دائماً «كلية تربوية جاهزة للمستقبل»، إذ يقدم نهج الكلية برامج مبتكرة، وأبحاثاً رائدة، إضافة لشراكات عالمية مؤثرة. وأضافت: إن عام 2024 شهد نمواً كبيراً في عدد التربويين الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في الكلية، والتي تهدف إلى تمكين تربويين ومعلمين ذوي كفاءة عالية. وأشارت إلى تحقيق معدل توظيف 100% لخريجي كلية الإمارات للتطوير التربوي، إضافة لتدريب 140 قائداً تربوياً عن طريق برنامج بناء قدرات القيادة التربوية، وهو ما مكنهم من قيادة التغيير الهادف للتعليم، والارتقاء بمخرجات التعليم في المدارس التي يعملون بها. وأوضحت أن الكلية أطلقت مسارات أكاديمية متخصصة ومعتمدة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، استقطبت أكثر من 75 طالباً وطالبة، وللمرة الأولى في تاريخ الكلية، استقبلت دفعتين إضافيتين من الطلبة، خلال عام 2024، ما يدل على استجابة الكلية الاستباقية للطلب المتزايد على برامج تمكين التربويين المبتكرة.

جهود بحثية

عن جهود الكلية البحثية ومبادراتها المبتكرة، قالت: إن أعضاء الهيئة الأكاديمية عملوا على 35 مشروعاً بحثياً مبتكراً، ركزوا خلالها على دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومشاركة الأسرة في التعليم والتعلم، وتحويل نظام التعليم المدرسي؛ بهدف معالجة التحديات واستشراف الفرص في التعليم. وأشارت إلى استفادة أكثر من 1243 مشاركاً من مبادرات وأنشطة الكلية للتطوير المهني، والتي شملت 344 مبادرة وفعالية مختلفة، كما قدمت برامج الكلية الأكاديمية المعتمدة 17298 مؤهلاً للتربويين والمعلمين المؤهلين لقيادة نظام التعليم المدرسي والمدرسة الإماراتية في الدولة.

وأكدت أن كلية الإمارات للتطوير التربوي تستمر بطرح المبادرات الجديدة، مثل مبادرة شبكة مجتمعات التعلم الابتكارية - أنا أتعلَّم - أنا أقرأ - بودكاست سبوت لايت، وغيرها الكثير، كما تعمل الكلية على إنشاء منصات للمعلمين والباحثين لمشاركة المعرفة، وتقديم أفضل الممارسات والرؤى، بما يعزز شغف التعلم والقراءة في مدارس الدولة.