مؤتمر «سلامة المرضى» يناقش استراتيجيات مبتكرة لاستشراف المستقبل

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الجودة، فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر الإقليمي لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وعدد من المديرين التنفيذيين، ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مؤسسات صحية رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يسلط المؤتمر الضوء على أبرز المستجدات والقضايا المتعلقة بتحسين الممارسات المتبعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى.

ويهدف المؤتمر إلى توفير محطة سنوية فريدة لاستكشاف فرص التعاون، وتبادل المعرفة في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بما يدعم جهود المؤسسة المستمرة لتطوير نظام الرعاية الصحية في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يأتي هذا المؤتمر في إطار مبادرات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الصحية المتميزة في المنطقة والعالم.

من جانبه، أوضح الدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في المؤسسة، أن محاور المؤتمر تناقش استراتيجيات مبتكرة لاستشراف المستقبل، بما يعكس أهميته باعتباره منصة إقليمية رائدة لاستعراض التجارب الملهمة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتطوير خطط متكاملة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى.

وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من الأنشطة والمحاضرات العلمية التي سلّطت الضوء على مواضيع بارزة، مثل قياس مستوى الجودة بالاستناد إلى النتائج النهائية، وصوت المريض وأهميته في تصميم الخدمات وتحسينها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجودة والسلامة، بالإضافة إلى استعراض أدوات تحليل البيانات الصحية الحالية والمستقبلية، حيث تميز المؤتمر بأجواء تفاعلية حيوية أثرت جدول أعماله الغني بالمحاضرات القيمة والمتنوعة.

تعاون

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمر يمثل نموذجاً فريداً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دوره المحوري في ضمان استدامة وجودة الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل مستوى من الامتثال للمعايير الدولية من خلال العمل على بناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.