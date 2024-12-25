تعاون تعليمي بين «جامعة الشارقة» و«دبي لخدمات الإسعاف»

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقعها عن الجامعة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي؛ بهدف التعاون في مجال التعليم والتدريب الطبي، والأنشطة البحثية في ​​المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات العلمية والطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتنص المذكرة على تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، تهدف إلى بناء القدرات الأكاديمية والقيادية للعاملين في مجالات طب الطوارئ والإسعافات الأولية، وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين، والمشاركة في فعاليات وأنشطة المجتمع المحلي.

كما تتضمن المذكرة إتاحة الفرصة لمدربي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في القيادة في التعليم الطبي، والذي يقدمه مركز التعليم الطبي في الجامعة.

وأوضح النعيمي أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الكفاءات الأكاديمية والطبية في مجالات الطوارئ والإسعافات الأولية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على التعاون مع المؤسسات التعليمية والخدمية لتحقيق التميز في تقديم برامج تعليمية تواكب أحدث التطورات.