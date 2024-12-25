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علوم الدار

«الثريا 4» إلى مداره في الفضاء 2 يناير

يوفر القمر الصناعي الجديد قدرات فائقة (من المصدر)
26 ديسمبر 2024 00:59

آمنة الكتبي (أبوظبي) 

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تستعد شركة «سبيس 42» لإطلاق قمر الاتصالات «الثريا 4» إلى مداره في الفضاء في الثاني من يناير المقبل، خلال الساعة التاسعة صباحاً، عبر صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس»، وذلك في مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا، حيث تولت شركة إيرباص المصنعة للقمر شحنه من تولوز بفرنسا على متن طائرة إيرباص «بيلوغا إس تي» (A300-600ST). 
ويتميز القمر الصناعي «الثريا 4» بكونه كهربائياً بالكامل، بالإضافة إلى اعتماده على أحدث تقنيات معالجة الحمولة من «إيرباص»، ما يوفر مرونة أكبر، وقدرة عالية على التكيّف لتلبية احتياجات عملاء «سبيس 42» في البر والبحر والجو، كما يعد القمر مميزاً، ومن الجيل الجديد من الاتصالات المتنقلة، ويعكس التزام شركة «سبيس 42» بتسخير تقنيات الفضاء المتقدّمة لإطلاق خدمات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقاعدة عملائنا العالمية، كما سيساهم «الثريا 4» في توسعة نطاق المنتجات بشكل كبير، مع إضافة أكثر من 15 منتجاً جديداً عند تشغيله الكامل.
ويوفر القمر الصناعي الجديد قدرات فائقة تتيح توسعة نطاق التغطية ليشمل أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ما يمكن العملاء من الاستفادة من الجيل الجديد لحلول الاتصالات الفضائية المتنقلة، كما تم تصنيع قمر «الثريا 4»، وفق منصة «إيرباص يوروستار نيو» المتطورة والكهربائية بالكامل، وهو مجهز بهوائي بطول 12 متراً يعمل على النطاق الترددي (L-band)، بالإضافة إلى حمولة مزودة بنظام معالجة يتيح مرونة كبيرة في توجيه الإشارات عبر ما يصل إلى 3200 قناة، مع تخصيص ديناميكي للطاقة، من خلال عدد كبير من الحزم النقطية.
ويعد «الثريا 4» أيضاً أحد أكبر أقمار الاتصالات المتنقلة، مما يتيح تقديم المزيد من الخدمات بسرعات أعلى وأداء أكثر أماناً، كما تتيح المنظومة المتطورة للمنصات الفضائية والأرضية ذات الصلة بالقمر الصناعي الجديد القدرة على توسيع نطاق التغطية ودعم العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي، والدفاع، والمؤسسات والقطاعات التجارية.
كما ويعد «الثريا 4» من الجيل القادم، وهو جزء من برنامج تحولي لبناء نظام بيئي جديد وشامل، وترقية تقنيات متعددة، كما يوفر مجموعة واسعة من سرعات البيانات أعلى من 1 ميجابت في الثانية، ومرونة وأماناً محسنين، وتشمل الأنظمة الإلكترونية الحديثة أنظمة التوصيل على القمر الاصطناعي من ناحية تحويل أنظمة الراديو إلى أنظمة أقمار اصطناعية، بالإضافة إلى أجهزة نقل البيانات على الأقمار الاصطناعية للأنظمة المختلفة، سواء كانت سفناً أو طائرات، أو سيارات، أو آليات لتوفير خدمات الإنترنت والبيانات المختلفة للمستخدمين.
وستعمل الأنظمة والإمكانات الجديدة على تعزيز ريادتها في العديد من المجالات، مثل الحلول البحرية، وإنترنت الأشياء وحلول البيانات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الإمكانات الإنتاجية، وسيؤدي دوراً مهماً من خلال تزويد العملاء بحلول اتصالات فضائية متقدمة ومعقولة التكلفة، بمستويات أداء وموثوقية وأمان، بالإضافة إلى طرح الجيل الجديد من الاتصالات الفضائية، والتي تتضمن تحسيناً وتطويراً شاملاً لمنصاتها الأرضية والفضائية كافة، ما يتيح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات والحلول عبر نطاق تغطية أكبر، والسرعات المتاحة في الأسواق، إضافة إلى تعزيز مكانة «الثريا» في سوق الاتصالات الفضائية الصوتية المتنقلة.

الثريا
الاتصالات
الفضاء
فالكون 9
إيرباص
فرنسا
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