الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنمية المجتمع» تكرّم الفائزين بجوائز النسخة الثالثة من «وياكم»

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
26 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العمل
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها

كرّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ثلاثة فائزين بجوائز مبادرة «ويّاكم» لعام 2024، والتي تعد منصة رقمية مجتمعية رائدة تعمل على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة، وتستقبل مقترحاتهم لمعالجة أهم التحديات المجتمعية المختلفة.
وركزت مبادرة «ويّاكم» هذا العام على استقطاب حلول للتحديات التي تواجه فئة الشباب واليافعين في محورين رئيسين، هما: قضاء الوقت النوعي مع العائلة، والحفاظ على القيم والهُوية الوطنية.
وتأتي النسخة الثالثة في عام 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في الدورات السابقة، حيث بلغ إجمالي المشاركات أكثر من 500 فكرة قدمها أفراد المجتمع، وقد تم تفعيل عدد من الأفكار الفائزة، وباتت موجودة على أرض الواقع، ومن ضمنها مبادرة التطوع، وخدمة كبار المواطنين في مستشفى «إن إم سي رويال» في مدينة خليفة، ومبادرة كشتة سياحية.
وفازت بالمركز الأول في عام 2024، مبادرة مبتكرة بعنوان «برنامج سفراء القيم» من تقديم سارة النهدي وحسين المنصوري.
زيادة التفاهم
جاءت في المركز الثاني مبادرة «يوم في حياة ذَوِينا» التي قدّمتها ندى الحمادي، وتهدف إلى زيادة التفاهم بين الآباء وأبنائهم المراهقين. وحلّ في المركز الثالث تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، قدّمه كلّ من محمود سليمان وسارة حمدان وأمنية أحمد وسواله شافي. ويحمل التطبيق اسم «كنوز – رحلة البحث عن التراث والثقافة». وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: « قدّم الفائزون أفكاراً متميزة تعكس مهاراتهم في إيجاد حلول مؤثّرة، وترسيخ قيمنا وهويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الأسري».

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
شيخة الحوسني
التطوع
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
26 ديسمبر 2024
امرأة تشارك بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. عام «صناديق الاقتراع»
26 ديسمبر 2024
أسلحة سلمها مقاتلون سابقون بالجيش للإدارة الجديدة في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مخلفات الحرب تحصد حياة 24 سورياً خلال شهر
26 ديسمبر 2024
سيارة إسعاف متوقفة قرب مبانٍ متضررة في مدينة بعلبك (رويترز)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي يستهدف لأول مرة منذ شهر شرق لبنان
26 ديسمبر 2024
فتاتان تجلسان قرب مبنى مدمر في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ضرورة وصول المساعدات للجميع في سوريا
26 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©