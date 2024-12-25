الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

41 ألف مستفيد من «منصة الأبوة الإيجابية» بـ«التنمية الأسرية»

41 ألف مستفيد من «منصة الأبوة الإيجابية» بـ«التنمية الأسرية»
26 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العمل
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها

شهدت منصة «الأبوة الإيجابية» التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، إقبالاً من المهتمين وأفراد المجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنصة، خلال النصف الثاني من عام 2024، أكثر من 41 ألف مستفيد، متضمنة أكثر من 207 محتويات علمية مستنيرة.
وتهدف المنصة إلى بناء علاقة إيجابية وآمنة بين الوالدين والأبناء في مرحلة المراهقة، بما يضمن نمواً سليماً ومتوازناً لهم، وتوفر الدعم المناسب للمراهقين في هذه المرحلة، بالإضافة إلى تثقيف الوالدين نحو التوجيه والضبط الإيجابي لسلوكيات المراهقين، لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجههم في ظل التغييرات الحياتية المتسارعة.
وتضُم المنصة العديد من الأقسام، ومنها: (التغيرات في مرحلة المراهقة، وفهم السلوك وتنمية قدرات المراهق، والمراهقون والعائلة والمجتمع، والتربية الدينية والهوية الوطنية، والمراهقون في المدرسة، والعالم الرقمي وجودة حياة المراهق، والصحة النفسية والجسدية).
وتُركز المنصة على الخصائص النمائية والتغيرات الجسدية للمراهقين، وكيفية التعامل معها، وتتضمن أكثر من 207 مواد علمية توعوية وتثقيفية مرئية ومقروءة ومسموعة، وتتيح المنصة برامج داعمة لتربية المراهقين، من خلال توافر المعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء.
تنمية مهارات ومعارف 
تسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمة (تنمية مهارات الوالدية الفاعلة) إلى تنمية مهارات ومعارف واتجاهات الآباء أو القائمين على رعاية الأبناء، لفهم سلوكيات أبنائهم للتعامل السليم معهم وفقاً لمراحلهم العمرية المختلفة، وتتضمن خدمات فرعية منها: (تنمية المهارات الوالدية في مرحلة المراهقة، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة).

مؤسسة التنمية الأسرية
التنمية الأسرية
أبوظبي
الصحة النفسية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
26 ديسمبر 2024
امرأة تشارك بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. عام «صناديق الاقتراع»
26 ديسمبر 2024
أسلحة سلمها مقاتلون سابقون بالجيش للإدارة الجديدة في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مخلفات الحرب تحصد حياة 24 سورياً خلال شهر
26 ديسمبر 2024
سيارة إسعاف متوقفة قرب مبانٍ متضررة في مدينة بعلبك (رويترز)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي يستهدف لأول مرة منذ شهر شرق لبنان
26 ديسمبر 2024
فتاتان تجلسان قرب مبنى مدمر في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ضرورة وصول المساعدات للجميع في سوريا
26 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©