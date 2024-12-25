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علوم الدار

«أجيال» يؤهل 4 آلاف طالب وطالبة

«أجيال» يؤهل 4 آلاف طالب وطالبة
26 ديسمبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «أجيال» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، الذي يأتي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي 33.
وأشاد إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، بالمخرجات الإيجابية للبرنامج، موضحاً أن «أجيال» يُعد نموذجاً متميزاً في تعليم وتربية الطلبة وفقاً لقيم ترتكز على التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي. وأضاف: أن البرنامج، تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، يعكس الشراكة الفعالة بين الدائرة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي أثمرت عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء أجيال واعية ومدركة لدورها في المجتمع.
وأشار المنصوري إلى أن الدائرة ستواصل تطوير البرنامج في مراحله المقبلة، مع الحفاظ على أهدافه الرامية إلى غرس القيم الإنسانية والتربوية في نفوس الطلبة.
وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة في أكثر من 12 مدرسة خاصة بدبي، حيث تم تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تُبرز أهمية القيم الإنسانية في مواجهة التحديات الاجتماعية، إذ سيتم توسيع رقعة الأنشطة في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة في الفصل الثاني.

دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
إبراهيم المنصوري
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