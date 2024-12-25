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علوم الدار

عمر الدرعي: قيادتنا الرشيدة قدوتنا في حب الوطن

عمر الدرعي يتسلم هدية تذكارية (من المصدر)
26 ديسمبر 2024 00:59

العين (الاتحاد)

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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو القدوة المثالية لنا في القيم الوطنية والإنسانية والمجتمعية بحبه لهذا الوطن، وتفانيه في خدمة شعبه، وتوفير الحياة السعيدة له بالتخطيط الأمثل، واستشراف المستقبل الواعد للأجيال، مشيداً بما وصلت إليه دولتنا من نهضةٍ حضاريةٍ شاملةٍ تحت قيادة سموه، جعلتها في مقدمة الدول المتطورة الراقية التي يعيش شعبها في سعادة، داعياً إلى الاصطفاف خلف سموه، وترجمة رؤيته بثقةٍ وجدارةٍ واقتدار، والمبادرة بوضع بصمةٍ إيجابيةٍ تظل راسخةً في سجل الانتماء للوطن، مستلهمين من عزيمة ومنجزات القادة المؤسسين، والاستنارة برؤى وأفكار قيادتنا الرشيدة التي تؤسس لمستقبلٍ يستند إلى الابتكار، وينشد التنمية المستدامة، وإعمال الفكر الذي يعزز من استمرار مسيرة العطاء والتطور لدولتنا.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي قدمها بمجلس الطوية بالعين، حضرها عددٌ من أعيان المنطقة وسكانها، وذلك ضمن برنامج الهيئة في إثراء المجالس بالمحاضرات والندوات الثقافية والفعاليات المجتمعية، بالتنسيق والتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.
وقال الدرعي: إن لدينا قيماً دينية ووطنية خالدة تعزز في نفوسنا العطاء لهذا الوطن الشامخ، وتوجب علينا الاصطفاف خلف قيادته التي جعلت كل همها سعادة شعبها ونهضة بلدها، فلنبادر بتنمية هذه القيم السمحة في النفوس، ونستعين بها في البذل والتفاني في خدمة الوطن، والمضي نحو المستقبل.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
التنمية المستدامة
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