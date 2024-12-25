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علوم الدار

دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العمل

خلال البرنامج (من المصدر)
26 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، حفل تخريج دفعة جديدة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الملتحقين ببرنامج التأهيل لسوق العمل للعام 2023- 2024، والذي تقدمه بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ضمن البرامج الهادفة إلى إعادة تأهيل النزلاء، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، لتسهيل التحاقهم بالوظائف، والاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن البرنامج الأكاديمي التدريبي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يدعم تحقيق التوجهات الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير مراكز إصلاح متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية في الرعاية والتأهيل، وإعادة الدمج في المجتمع.
 وأوضح المستشار يوسف العبري، أن برنامج تأهيل النزلاء لسوق العمل، أسهم على مدار السنوات الماضية في خفض نسبة العودة إلى ارتكاب الجريمة بنحو الضعف، مقارنة بالنزلاء الآخرين، إذ يحصل الخريجون على شهادة إنجاز، وشهادة حسن سيرة وسلوك، على أن يتم متابعتهم بعد الإفراج عنهم لإيجاد فرص وظيفية، بما يمكنهم من بدء حياة جديدة، وتعزيز دورهم أفراداً منتجين وفاعلين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق حياة كريمة. وأضاف أن البرنامج الأكاديمي الذي تنفذه كليات التقنية العليا، ويمتد على مدار عامين، يتميز بتوفير بيئة تعليمية متقدمة، تتيح للنزلاء اكتساب المهارات النظرية والتطبيقية، مع تدريبهم على أحدث الأدوات التكنولوجية وبرامج الحاسوب الأساسية والمهارات اللازمة للاندماج في بيئات العمل الحديثة، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

دائرة القضاء
أبوظبي
سوق العمل
يوسف سعيد العبري
منصور بن زايد
دائرة القضاء في أبوظبي
الجريمة
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