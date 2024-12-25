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علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
26 ديسمبر 2024 01:00

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمس أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س تؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية.. وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 28.2 درجة مئوية في دبا (الفجيرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بارتفاع طفيف عن أمس. وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في بحر عُمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

أمطار
منخفض جوي
الفجيرة
دبا الفجيرة
سقوط أمطار
الخليج العربي
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