سيف بن زايد: برنامج تمكين قادة المستقبل يزور المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن برنامج تمكين قادة المستقبل زار المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في الأردن.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « برنامج تمكين قادة المستقبل يزور المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في الأردن، حيث قام المشاركون بالبرنامج من شباب وشابات الإمارات بزرع فسائل نخلٍ تحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى قيامهم بالعديد من الأنشطة التطوعية في المخيم، ضمن مساعٍ إنسانيةٍ تنشر الأمل وتصنع الفرح للآخرين وتنمّي المهارات الفردية والجماعية للمشاركين».

برنامج تمكين قادة المستقبل يزور المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في الأردن، حيث قام المشاركون بالبرنامج من شباب وشابات الإمارات بزرع فسائل نخلٍ تحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى قيامهم بالعديد من الأنشطة التطوعية في المخيم، ضمن مساعٍ إنسانيةٍ تنشر… pic.twitter.com/0TygRT13k5 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) December 25, 2024