الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس

"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس
26 ديسمبر 2024 09:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس" عن توقعاته لحالة الطقس.

وتوقع المركز رياحاً نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج مع نشاط السحب ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 08:15 وحتى الساعة 16:00 اليوم الخميس.


أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
طقس غائم مع فرصة سقوط أمطار غداً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب كولومبيا
اليوم 09:59
إندونيسيا تحيي الذكرى الـ 20 لكارثة تسونامي
الأخبار العالمية
إندونيسيا تحيي الذكرى الـ 20 لكارثة تسونامي
اليوم 09:41
هطول أمطار الخير على دبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على دبي
اليوم 09:37
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
اليوم 09:36
"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©