"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس" عن توقعاته لحالة الطقس.

وتوقع المركز رياحاً نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج مع نشاط السحب ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 08:15 وحتى الساعة 16:00 اليوم الخميس.





