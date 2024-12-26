"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس" عن توقعاته لحالة الطقس.
وتوقع المركز رياحاً نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج مع نشاط السحب ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 08:15 وحتى الساعة 16:00 اليوم الخميس.
رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج مع نشاط السحب ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 08:15 وحتى الساعة 16:00 يوم الخميس 26/12/2024. pic.twitter.com/0okFruwdI5— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 26, 2024