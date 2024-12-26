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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
26 ديسمبر 2024 09:36

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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