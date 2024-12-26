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علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين" تنظم احتفالات للعمال بمناسبة رأس السنة

وزارة الموارد البشرية والتوطين
26 ديسمبر 2024 14:29

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تنظيم باقة من الفعاليات الاحتفالية للعمال في جميع إمارات الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية، تحت شعار "إسعاد عمالنا يعزز أعمالنا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

وتأتي الفعاليات الاحتفالية في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منهجيتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات في المناسبات الدينية والوطنية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإسعاد العمال والتأكيد على دورهم الفاعل في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات المختلفة.

ويمكن للشركات الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية زيارة الموقع الإلكتروني "ensureeventsnye.com" واختيار أي من الفعاليات المتوفرة بالموقع والتسجيل فيها.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية عروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز، وذلك بالتوازي مع فعاليات احتفالية متنوعة داخل السكنات العمالية تنظمها مجموعة من الشركات تشمل مدينة الإسكان الجماعي، ومدينة لابتويل العمالية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، ومدينة "تصميم" العمالية، وقرية السلام العمالية، ومدينة بحيران حميم، وخانصاحب للمقاولات، ومدينة دلسكو، وقرية الجيمي العمالية، ومدينة سواعد السكنية.

وترعى الاحتفالات مجموعة من المؤسسات والشركات تشمل المجمع التأميني ضمن الرعاية الماسية، ومجموعة الدار العقارية ضمن الرعاية البلاتينية، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وهم بنك الإمارات للطعام، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية دبي الخيرية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، والخاص، مجموعة من الفعاليات الاحتفالية خلال الشهر الجاري بمناسبة عيد الاتحاد الـ"53" بمشاركة أكثر من مليون عامل في إمارات الدولة، وذلك تحت شعار "سعادة عمالنا في عيد اتحادنا". 

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