الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية
26 ديسمبر 2024 15:14

أدانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، والذي يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكازاخستاني
جارسيا: قطر يسعى للتأهل رغم الغيابات

كما حذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

المصدر: وام
إسرائيل
وزارة الخارجية
القدس
الإمارات
المسجد الأقصى
آخر الأخبار
اختتام معرض "مليحة.. مملكة عربية على طريق الحرير" في اليابان
التعليم والمعرفة
اختتام معرض "مليحة.. مملكة عربية على طريق الحرير" في اليابان
اليوم 16:38
"سياحة أبوظبي" تتعاون مع مبادلة لإطلاق برنامجين ثقافيين
علوم الدار
"سياحة أبوظبي" تتعاون مع مبادلة لإطلاق برنامجين ثقافيين
اليوم 16:33
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكازاخستاني
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكازاخستاني
اليوم 16:07
لاعبو كلباء يدعمون قايدي في «جائزة الأفضل»
الرياضة
لاعبو كلباء يدعمون قايدي في «جائزة الأفضل»
اليوم 16:00
نهيان بن مبارك
علوم الدار
أبوظبي تستضيف "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح" فبراير المقبل
اليوم 15:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©