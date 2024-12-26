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علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد قراراً بتعيين خالد محمد راشد النعيمي مديراً للمؤسسة الاتحادية للشباب

محمد بن راشد
26 ديسمبر 2024 17:04

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين خالد محمد راشد النعيمي، مديراً للمؤسسة الاتحادية للشباب، بدرجة وكيل وزارة.

تخرج خالد النعيمي من برنامج قيادات حكومة الإمارات، وشغل مناصب عدة في مجمع كليات التقنية العليا، منها مدير إدارة الاتصال، ومدير أول التسويق والشراكات، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبي، ودرجة البكالوريوس في المالية من كليات التقنية العليا في عام 2013.

 

 

 

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المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
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