توقعات الطقس ليوم غد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً شمالاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 00:00، والجزر الأول عند الساعة 17:57.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:44، والمد الثاني عند الساعة 06:45، والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.