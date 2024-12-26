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ولي عهد أم القيوين يشهد مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

ولي عهد أم القيوين يشهد مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
26 ديسمبر 2024 18:26

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، منافسات الفترة المسائية من اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة» 2024-2025.

كما شهد المنافسات الخاصة بفئة الحقايق جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

تصدرت «الفارعة» لراشد حمد ضعيف بن غدير الكتبي، مراحل الشوط الرئيسي الأول الخاص بالحقايق الأبكار، محققة المركز الأول والكأس بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 5:45:97 دقيقة.

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وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان، كان «شاهين» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، أول الواصلين لخط الختام محرزاً المركز الأول والبندقية بزمن قدره 5:58:95 دقيقة.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم الكأس والبندقية.
وجاءت نتائج بقية الأشواط على النحو الآتي:
الشوط الثالث: «ندى» لـ أحمد محمد هاشل الشامسي.
الشوط الرابع «جماري» لـ مبارك حمد علي الجديلي.
الشوط الخامس «نهامة» لـ سالم سعيد منانة الكتبي.
الشوط السادس «العزوم» لـ خليفة سلطان بالرشيد الكتبي.
الشوط السابع «عجيب» لـ مبارك محمد بن نصره العامري.
الشوط الثامن «دلايل» لـ منصور سيف علي دري المنصوري.
الشوط التاسع «منصورة» لـ حمد سعيد آل سالمين المنصوري.
الشوط العاشر «الواعي» لـ أحمد معيوف بالكدش العامري.

المصدر: وام
راشد بن سعود بن راشد المعلا
ولي عهد أم القيوين
مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة
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