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علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
26 ديسمبر 2024 19:05

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
يسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.
يُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

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المصدر: وام
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