خدمات متميزة ومرافق عالمية لإسعاد زوار «مهرجان ليوا»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يجذب مهرجان ليوا الدولي المتسابقين من مختلف دول العالم، لاستعراض مهاراتهم، وإشباع هواياتهم المختلفة مع السيارات والدراجات والرياضات الحديثة التي تتسم بالمغامرة والتحدي والقوة.

وأسهمت الخدمات والمرافق المتميزة بموقع المهرجان، في إضفاء مزيد من المتعة والسعادة للزوار، حيث تتوافر الاحتياجات كافة بصورة متكاملة وشاملة.

ومن جانبها، قامت بلدية منطقة الظفرة بتوفير مسلخ متنقل بموقع مهرجان ليوا الدولي- تل مرعب، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار والمخيمين، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع من مخاطر الذبح العشوائي.

كما قامت بتزيين مدينة ليوا، وموقع مهرجان ليوا الدولي -تل مرعب بأشكال هندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد وأشكال ترحيبية بالزوار والمشاركين مستوحاة من طبيعة منافسات وأنشطة المهرجان، بالإضافة إلى تركيب الأعلام على الطرق، احتفاءً بالمهرجان العالمي الذي يستقطب أبرز مغامري صعود التلال الرملية، والعديد من الزوار.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على توفير مختلف الخدمات والتسهيلات للزوار داخل موقع المهرجان لتلبي احتياجات الزوار المختلفة.

وقامت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بافتتاح سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي، وذلك للمرة الأولى في المهرجان، حيث يتيح عرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، منها الخضراوات والفواكه وعسل النحل الطبيعي، بالإضافة إلى حظائر للأغنام المحلية «الذبائح».

ويأتي تنظيم سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي، نظراً لأهمية المهرجان، والإقبال المتزايد من الجمهور للاستماع بفعالياته.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور لزيارة سوق المزارعين، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المنتجات الطازجة بجودة عالية وأسعار تنافسية.