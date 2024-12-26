«جو كارتينج».. تحديات ومنافسات ودية في «مهرجان ليوا»

تامر عبد الحميد (أبوظبى)

في «منطقة الميدان» بــ«قرية ليوا»، وضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» الذي يستمر إلى 4 يناير المقبل، يستمتع عشاق السرعة والتشويق، بمضمار «جو كارتينج»، وخوض تجربة قيادة السيارات السريعة، وفق منعطفات حادة ومسارات مستقيمة، مع الالتزام التام بسبل الأمان.

توفر «جو كارتينج» للزوار، أجواءً مليئة بالتحدي والمنافسة الودية في «قلب الصحراء»، ويبلغ طول المضمار 1 كيلومتر، ويتنافس في كل جولة 10 أشخاص، مع تخصيص سيارات للأطفال، ابتداءً من عمر 7 سنوات، وسيارات أكبر حجماً وسرعة للكبار، ما تجعل التجربة وجهة مثالية للمنافسات العائلية.

قبل انطلاق التحدي «جو كارتينج»، يخوض المشتركون، جلسة تدريبية مع مدربين معتمدين، تبدأ الجلسة الأولى نظرياً لمدة 10 دقائق، حيث تُستعرض فيها سبل الأمان، خلال قيادة السيارات في المضمار، مع ارتداء الملابس والخوذ الرياضية المخصصة للقيادة.

أما الجلسة الثانية فتكون عملية، إذ يرافق أحد المدربين المعتمدين الفريق، ويخوض معهم تجربة القيادة التعليمية، مع التركيز على معاني ألوان الأعلام في المضمار، فاللون الأصفر يشير إلى تخفيف السرعة، خصوصاً في المنعطفات، والأحمر إلى التوقف الفوري في منطقة آمنة، بينما يشير الأبيض والأسود إلى انتهاء السباق، ليبدأ بعدها التحدي الفعلي لـ «جو كارتينج» لمدة 15 دقيقة مليئة بالحماس وسط الأجواء الشتوية الخلابة.

تُعد «منطقة الميدان» إحدى المناطق الست الرئيسة في «قرية ليوا»، وتتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتحديات المناسبة لمختلف الأعمار، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن المرح والمغامرة، وتضم منطقة التحديات المسابقات الودية التي تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الزوار، إلى جانب العروض الحية للدراجات التي تضفي جواً من الحماس، وفرصة للاستمتاع بمشاهدة أداء فني باهر.