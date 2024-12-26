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علوم الدار

«مونستر جام».. عروض «الشاحنات العملاقة» في «مهرجان ليوا»

«مونستر جام».. عروض «الشاحنات العملاقة» في «مهرجان ليوا»
27 ديسمبر 2024 00:58

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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يستعد عشاق الاستعراضات القوية والخطرة، للاستمتاع بمهارات متسابقي مونستر جام المقامة، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي اليوم وغداً، ويحرص خلالها الجمهور متابعة العرض وتجربة متعة عائلية شاملة، حيث يشق الرياضيون العالميون بشاحناتهم العملاقة التي تزن 12000 رطل أرض المعركة بضراوة في المنافسات المفتوحة للسرعة والمهارات.
يحرص جمهور مهرجان ليوا الدولي على متابعة مختلف الأنشطة والبرامج القوية والمثيرة التي تقام ضمن فعاليات ليوا الدولي، والتي جذبت إليها الآلاف من داخل الدولة وخارجها، خاصة في ظل تنوع الفعاليات المقامة التي تناسب جميع الفئات ومختلف الأعمار التي جعلت من مهرجان ليوا الدولي كرنفالاً شاملاً ومتكاملاً.
وأكد علي المري، زائر من دولة قطر، أن مهرجان ليوا الدولي يختلف عن بقية المهرجانات، نظراً لما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة ومختلفة لتناسب احتياجات الجميع، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يزور فيها المهرجان ولن تكون الأخيرة، وأن المهرجان في النسخة الحالية يختلف كثيراً عن بقية النسخ الماضية، حيث تحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على استحداث الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تناسب الجمهور الكبير الذي يتابع المهرجان، سواء من موقع تل مرعب، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون، وأنه سعيد بوجوده في موقع المهرجان، والاستمتاع بما يقدمه من مسابقات مختلفة ومتنوعة.
وأشار سالم المرشدي من السعودية إلى أن مهرجان ليوا الدولي جمع بين الرياضات الحديثة والتراثية في مكان واحد، وبين وسائل الترفيه والخدمات، ليتيح للزائر تجربة ثرية ومثيرة في موقع تل مرعب، حيث الأجواء الساحرة ورمال ليوا المعروفة، لتمنح الزائر تجربة لا تنسى في مهرجان ليوا الدولي.

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