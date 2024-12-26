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علوم الدار

«الصقور» ترسم لوحة الختام بـ«محترفين جرناس» في مهرجان ليوا

تتويج الفائزين في سباقات الصيد بالصقور (من المصدر)
27 ديسمبر 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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شهد ختام منافسات الصقور، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل أجواء احتفالية مميزة، مع انطلاق فئة محترفين جرناس التي انقسمت إلى فئتين، جير شاهين تبع، وجير قرموشة بيور، وحقق الفوز في فئة جير شاهين تبع عبد العزيز عبدالله الكندي بزمن وقدره 17.325 ثانية، وحل ثانياً، عبدالله خلفان القبيسي، وثالثاً، سالم خلفان القبيسي، وفي فئة جير قرموشة بيور، حقق المركز الأول راشد عبدالله المري 18.102 ثانية، وحل ثانياً، راشد نواف المطروشي، وثالثاً، نواف محمد المطروشي. 
أظهر المشاركون مستويات عالية من المهارة والاحترافية في مختلف فئات المسابقة، وسط حضور كبير من الجمهور الذي تابع بشغف هذه الرياضة التراثية الأصيلة.
ونجح المتسابقون في تقديم عروض مميزة أظهرت مهاراتهم وقدراتهم العالية في التعامل مع الصقور، ما يعكس التزامهم بالمحافظة على هذا التراث العريق.
وتم تكريم الفائزين في اليوم الأخير من البطولة من قِبل عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني، نائب رئيس مجلس الإدارة. 
وعبّر محمد المشغوني، خلال حفل التكريم، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، وأكد أن نادي ليوا الرياضي سيستمر في دعم الرياضات التراثية، وتقديم منصات تساهم في إبراز المواهب الوطنية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي وتعزيزه بين الأجيال القادمة.
وشكر محمد المشغوني المشاركين والمنظمين على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذا الحدث، مشيداً بالمستوى التنافسي الذي شهدته البطولة والتفاعل الجماهيري الكبير.
يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي 2025 يُعد من أبرز الفعاليات التي تجمع بين التراث والرياضة الحديثة، حيث يضم مجموعة متنوعة من البطولات والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية، وتسلط الضوء على الرياضات التراثية في الإمارات.
من ناحية أخرى، تتجه الأنظار اليوم إلى صحراء ليوا التي تشهد انطلاقة الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات محتدمة بين نخبة السائقين المحترفين والهواة الذين يستعرضون مهاراتهم وقدراتهم في القيادة أمام جمهور كبير يترقب عروضاً استثنائية، وتعد الجولة فرصة لإبراز أفضل ما لديهم من حركات استعراضية وإبداعية في بيئة رياضية آمنة ومنظمة.
وانطلقت الجولة الأولى من بطولة الاستعراض الحر للسيارات في أول يومين من المهرجان، وشهدت رقماً قياسياً بمشاركة قرابة 171 سيارة في المنافسة في فئات «التي»، و«الأن»، و«الأس»، ومن المتوقع استمرار المنافسة وبقوة في تحطيم الأرقام عبر هذه الجولة.
يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي 2025 يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التراث والرياضة الحديثة، حيث يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، مثل سباقات السيارات والدراجات، الأسواق الشعبية، والأنشطة العائلية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء الإمارات والمنطقة.

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