«النقل المتكامل» و«أبوظبي البحرية» يطلقان منصة «مرصدنا» الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع «أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي «ADX: ADPORTS»، إطلاق المنصة الرقمية «مرصدنا»، الأداة المبتكرة، لتطوير مجموعة مقطع للتكنولوجيا، والتي تهدف لدعم أصحاب المصلحة في القطاع البحري لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة «ESG».

وتمنح المنصة الرقمية التي تسهل رحلة المستخدمين، من الشركات والمنظمات البحرية، قياس مكانتها ضمن المعايير والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المحلية والدولية، وتقدم توصيات شبه فورية، مصممة خصيصاً لتعزيز جهود الشركات والمنظمات البحرية في هذا المجال.

وتدعو منصة «مرصدنا» مستخدميها لإكمال استبيان مجاني، وذلك عبر موقع أبوظبي البحرية، والذي يعمل على تحليل التقدم الذي أحرزه المستخدمون تجاه هذه الأهداف، ويصدر تقريراً شاملاً قابلاً للتحميل، كما يحدد مسارات عدة تسهم في تحقيق الشركات أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتُعد المنصة إنجازاً غير مسبوق، حيث تسلط الضوء على جهود أبوظبي للتنقل وأبوظبي البحرية في تعزيزهما للممارسات المستدامة، حيث تقوم بتوحيد المعلومات من العديد من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك مقاييس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمنظمة البحرية الدولية، وتوفيرها في المنصة المجانية التفاعلية السريعة.

كما تسهل تتبع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتجعلها في متناول جميع المنظمات من جميع الأحجام، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الوسائل اللازمة لوضع استراتيجياتها الخاصة للاستدامة، وكذلك للمنشآت الأكبر حجماً التي تتطلع إلى تحسين، أو تسريع البرامج البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة.

وتركز منصة «مرصدنا»، في المرحلة الأولى على خمسة قطاعات رئيسية ضمن سلسلة القيمة في القطاع البحري والتي تشمل شركات الشحن، ومشغلي الموانئ والمحطات، ووكلاء الشحن والمستفيدين من البضائع، والخدمات البحرية والخارجية، ومشغلي المراسي، وستوسع نطاقها خلال المراحل القادم، وستشمل القطاع البحري بأكمله.

وأكد «أبوظبي للتنقل» أن إطلاق منصة «مرصدنا» الرقمية، بالتعاون مع أبوظبي البحرية، يعكس التزامه المستمر بتحقيق أهداف الاستدامة، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات ضمن القطاع البحري، حيث تسهم «مرصدنا» في تعزيز ممارسات الاستدامة.

وأوضح أن المنصة تُعد رافداً قوياً لدفع عجلة التقدم في القطاع البحري، حيث تُوفر إمكانات تفاعلية تُمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول إلى إرشادات متخصصة تُساعد على تطوير استراتيجيات مستدامة تتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: إن منصة «مرصدنا»، أداة رائدة من شأنها أن تحدث طفرة في المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع.

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي: إن منصة «مرصدنا» ترصد تفاني مجموعة موانئ أبوظبي في البنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي، وتثبت أن الأدوات الرقمية الفعالة ليست فقط داعمة للتنمية المستدامة، بل تحاكيها أيضاً.